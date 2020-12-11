В Минздраве рассказали об эффективности тестов на COVID-19 в домашних условиях

Эффективность тестов на COVID-19 в домашних условиях не подтверждена, поэтому исследования необходимо проводить только в медицинских учреждениях, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко. Ее словам передает РИА Новости.

Специалист отметила, что на территории России тесты возможно провести только в специализированных учреждениях, поскольку нет информации об их работе в домашних условиях. «Необходимо применять их только в медицинских организациях с дополнительными исследованиями — ПЦР», — сказала Астапенко.

Ранее вирусолог, профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский объяснил, что ПЦР-тесты на коронавирус часто бывают ошибочными из-за неправильного забора материала в результате несоблюдения норм при доставке в лабораторию.