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В Минздраве рассказали об эффективности тестов на COVID-19 в домашних условиях

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эффективность тестов на COVID-19 в домашних условиях не подтверждена, поэтому исследования необходимо проводить только в медицинских учреждениях, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко. Ее словам передает РИА Новости.

Специалист отметила, что на территории России тесты возможно провести только в специализированных учреждениях, поскольку нет информации об их работе в домашних условиях. «Необходимо применять их только в медицинских организациях с дополнительными исследованиями — ПЦР», — сказала Астапенко.

Ранее вирусолог, профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский объяснил, что ПЦР-тесты на коронавирус часто бывают ошибочными из-за неправильного забора материала в результате несоблюдения норм при доставке в лабораторию.

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