Россия
 
Последние новости
У Байдена подтвердились два перелома ноги
Милонов описал свое состояние после заражения коронавирусом
Россияне описали отдых у океана во время пандемии словами «полное фиаско»
МВД предложило ввести список навыков для сдачи на права
Иммунолог рассказал о поражении грибком легких пациентов с коронавирусом
Щенок раскопал могилу в надежде разбудить погибшего брата
Пранкер столкнул автомобиль в реку и был арестован
Трамп отреагировал на переломы ноги у Байдена
В России ответили на планы проверить доходы пенсионеров
Новости партнеров
Прослушать новость

Роспотребнадзор напомнил правила сдачи теста на COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Сдавать тест на коронавирус лучше всего через несколько часов после еды или питья. Такие правила сдачи ПЦР-теста на наличие инфекции напомнили в Роспотребнадзоре. Публикация размещена на сайте ведомства.

«Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья», — говорится в сообщении. Специалисты рекомендуют сдавать тест через три-четыре часа после еды.

Кроме того, количество вируса в мазке может снизить прием алкоголя или применение очищающих средств для полости рта — особенно это касается зубной пасты с антисептическим эффектом.

«Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков», — уточнили специалисты, добавив, что мазок берется довольно глубоко, и если его взять из преддверия слизистой носа, частицы вируса могут не проявиться.

Ранее главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил ложно-отрицательные результаты теста на коронавирус. По его словам, такое может быть при позднем заборе анализа, то есть, спустя более шести дней с начала заболевания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жители отдаленных территорий России получат экспресс-тесты на коронавирус
Пассажир с отрицательным тестом на коронавирус заразил попутчиков в самолете
Воробьев поручил ускорить проведение тестов на коронавирус