Жители отдаленных территорий России получат экспресс-тесты на коронавирус

Жители северного города Киренск пройдут экспресс-диагностику на определение коронавируса. Партию тестов на COVID-19 привез и передал в рамках проекта #МыВместе заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь жители отдаленных территорий не будут ждать результатов исследования методом ПЦР несколько дней. Это позволит оперативно начать лечение при выявлении инфекции и снизить негативные последствия, которые развиваются при не своевременной диагностике заболевания.

По словам Кастюкевича, президент России Владимир Путин поставил задачу максимально сократить сроки проведения исследований и нарастить темпы диагностики. «Тесты, аналогичные тем, что мы привезли в Киренск в рамках проекта #МыВместе сейчас будут активно закупаться для служб скорой помощи», — рассказал он.

Кастюкевич также отметил, что ранее в Иркутске передали 10 тысяч тестов для двух медицинских учреждений. «Но если те системы рассчитаны на проведение исследований в условиях лаборатории, то в отдаленных территориях лабораторий, как правило, нет», — объяснил он.

В связи с ростом заболеваемости короновирусной инфекцией волонтерские региональные штабы всероссийского проекта #МыВместе возобновили работу. Добровольцы помогают сразу по нескольким направлениям: работают в колл-центрах при поликлиниках и министерствах здравоохранения, доставляют лекарства и продукты людям старшего возраста и тем, кто находится на самоизоляции, возят и организуют транспортное обслуживание медицинских работников на работу и по вызовам.