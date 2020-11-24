Волонтерские программы «Еврохима» признаны лучшими в России

Комплекс волонтерских программ компании Андрея Мельниченко стал лауреатом Международного форума «Корпоративное волонтерство». Результаты Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел — 2020» были объявлены 23 ноября на Московском Международном форуме «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Организаторы форума — Ассоциация менеджеров России и Национальный совет по корпоративному волонтерству присудили победу компании «ЕвроХим» в номинации «Комплексный проект».

Так жюри конкурса отметило разнообразные волонтерские программы «ЕвроХим», которые были реализованы в 2020 году. В первую очередь это многочисленные волонтерские акции, которые осуществили и продолжают осуществлять в период противостояния эпидемии коронавируса молодые добровольцы предприятий компании по всей страны, от Заполярья до Северного Кавказа.

Организация волонтерского движения #МыВместеЕвроХим, действующего совместно с участниками Всероссийской акции взаимопомощи Общероссийского народного фронта (ОНФ), стала одним из важнейших направлений деятельности единого оперативного штаба компании. Во всех городах, где расположены предприятия «ЕвроХима», волонтеры передают и доставляют в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения сотни тысяч перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства. В городе Ковдор Мурманской области по просьбе районных властей приобретен специальный автомобиль на базе КамАЗа, который дезинфицирует улицы города, также дезинфекцией и очисткой городских общественных пространств занимается специальная установка высокого давления, приобретенная «ЕвроХимом» для города Невинномысск на Ставрополье.

Помощь волонтеров «ЕвроХима» была признана Общественной палатой России одной из лучших социальных практик среди российских компаний в условиях эпидемии коронавируса. Также за бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе компания «ЕвроХим» награждена почетной грамотой за подписью президента РФ.

В то же время «ЕвроХим» продолжает развивать волонтерские проекты и по другим социальным направлениям, не связанным с наиболее актуальной в этом году темой борьбы с эпидемией коронавируса. Так, в городах Ковдор и Котельниково (Волгоградская область) успешно реализуются социальные проекты по созданию и развитию собственных территориальных брендов «Ковдор — столица Гипербореи» и «Котельниково — земля героев». Эти социально-культурные программы стали платформами для волонтерских акций и партнерства, с участием местных активистов, предпринимателей и властей на основе объединяющей идеи, связанной с местным культурно-историческим наследием. Волонтеры «ЕвроХима» активно участвуют в выработке идей развития городов, в массовых акциях в социальных сетях, направленных на формирование узнаваемости проектов и общественного притяжения к ним, в творческих конкурсах, краеведческих экспедициях, культурных мероприятиях и праздниках. И общероссийское признание уже не обходит вниманием культурно-этнографические проекты «ЕвроХима»: празднование Гиперборейского Нового года стало лауреатом Национальной премии Russian Event Awards 2020 как лучшее в России туристическое событие в области культуры.