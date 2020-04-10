«ЕвроХим» вложил 100 миллионов рублей в обеспечение защиты от коронавируса

Один из крупнейших в России и мире производителей удобрений, минерально-химическая компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» вложила 100 миллионов рублей в обеспечение работников своих предприятий различными средствами от коронавируса, а также приобретение необходимых средств для дезинфекции. Об этом говорится в сообщении компании.

Принятие этих мер позволяет предприятиям холдинга продолжать работу в режиме непрерывного цикла.

В компании отметили, что занятым в непрерывном производстве работникам дважды в день измеряют температуру, а весь корпоративный транспорт, доставляющий их на предприятия, проходит дезинфекцию перед каждым рейсом. Дезинфекция стала частью производственного процесса и на самих предприятиях компании: обработка специальным раствором осуществляется каждые 2 часа.

Начальники цехов, бригадиры и мастера теперь следят не только за работой своих участков, но и за самочувствием подчинённых, медпункты предприятий находятся в постоянном контакте со специалистами местных районных больниц.

Обеды работников также претерпели трансформацию: сейчас по возможности еда доставляется прямо на рабочие места в ланч-боксах.