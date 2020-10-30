«ЕвроХим» помог городам России в борьбе с эпидемией коронавируса

Оперативный штаб Минерально-химической компании «ЕвроХим» внимательно отслеживает ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в различных российских регионах, где расположены предприятия компании, принимает необходимые меры по оказанию помощи местным учреждениям здравоохранения и координирует деятельность волонтеров «ЕвроХима».

В работе оперативного штаба «ЕвроХима» участвует не только руководство компании и ее предприятий, но и руководители региональных и муниципальных властей, местных общественных организаций. Такая управленческая модель «ЕвроХима» признана Общественной палатой России одной из лучших отечественных практик социально ответственного поведения бизнеса в условиях эпидемии коронавируса и удостоена Почетной грамоты президента РФ.

Оперативный штаб компании, первые заседания которого прошли в конце марта, принимает решения об оказании помощи в самых различных регионах. Так, в городе Котельниково Волгоградской области волонтеры предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с Общероссийским народным фронтом передали местной районной больнице более 10 000 дополнительных средств защиты (очки, халаты, спецкостюмы и дезинфицирующие средства).

В Пермском крае молодые сотрудники Усольского калийного комбината доставили в дополнительное отделение Краевой больницы имени академика Евгения Вагнера кровати, матрасы, подушки, одеяла и постельные принадлежности для оснащения 90 койко-мест для новых заболевших коронавирусом. По словам главного врача больницы Романа Конева, «когда эпидемическая ситуация в крае начала ухудшаться, мы, конечно же, стали задействовать этот корпус, и основная проблема была - сам коечный фонд, сами кровати». В новое отделение больницы поступают заболевшие коронавирусом из различных городов Пермского края.

В Мурманской области молодые специалисты и работники Ковдорского ГОКа передали дому-интернату для престарелых и инвалидов более 14 000 единиц средств индивидуальной защиты от коронавируса. Так комбинат откликнулся на просьбу о помощи Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения. Именно сейчас там остро нуждаются в дополнительных мерах предосторожности.

В городе Кингисепп Ленинградской области волонтеры «ЕвроХима» доставили медицинские маски, перчатки, антисептики и дезинфицирующие средства в детский сад №6. Ранее молодые специалисты предприятий «ЕвроХима» доставили пожилым жителям Кингисеппа продуктовые наборы, средства защиты, антисептики и дезинфекторы, также помощь была доставлена в Кингисеппскую поликлинику и дом-интернат.

Ранее, в весенний период обострения эпидемии, оперативный штаб «ЕвроХима» организовал широкомасштабное добровольческое движение молодых волонтеров компании, осуществлявших регулярные акции помощи в различных регионах страны, от Заполярья до Кавказа. Во всех городах, где расположены предприятия «ЕвроХима», волонтеры уже доставили в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения десятки тысяч перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства.

В Ковдоре по просьбе районных властей приобретен специальный автомобиль на базе КамАЗа, который теперь чистит, моет и дезинфицирует улицы города. Кроме того, в начале эпидемии сотрудники Ковдорского ГОКа помогли муниципалитету организовать и поддерживать пропускной режим на въезде в город, что предотвратило проникновение инфекции на начальном этапе.

Также дезинфекцией и очисткой городских общественных пространств занимается специальная установка высокого давления, приобретенная «ЕвроХимом» для города Невинномысск на Ставрополье.

Предприятие «Новомосковский хлор» в Тульской области в несколько раз нарастило выпуск гипохлорита натрия, признанного ВОЗ эффективным дезинфицирующим средством в период эпидемии коронавируса, и безвозмездно обеспечило этим средством не только медицинские и жилищно-коммунальные учреждения Тульской области, но и город Ковдор.

В Новомосковске, Невинномысске, Котельниково, в Жамбылской области Казахстана, где также находится предприятие «ЕвроХима», местным районным и городским больницам передано именно то оборудование, о потребности в котором сообщили местные власти и медики.