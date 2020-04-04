«ЕвроХим» усилил меры по борьбе с пандемией коронавируса

На всех предприятиях крупнейшего в России производителя всех видов минеральных удобрений — компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим» усилены меры по борьбе с инфекцией коронавируса — установлены диспенсеры с дезинфекторами для рук, проводится регулярная обработка дезинфицирующими средствами контактных поверхностей в рабочих помещениях, которая осуществляется каждые два часа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Дважды в день у всех присутствующих на предприятиях «ЕвроХима» сотрудников измеряется температура. Организованы отдельные автобусные маршруты для доставки сотрудников от мест проживания на работу и обратно, корпоративный транспорт, доставляющий сотрудников на предприятия, обрабатывается дезинфицирующим средством перед каждым рейсом.

В настоящее время все производственные компании сталкиваются с вызовами, обусловленными эпидемией коронавируса. Причем, одновременно приходится решать две проблемы —поддерживать непрерывность производства и графика отгрузок продукции потребителям, и предотвращать распространение заболеваемости среди сотрудников. «ЕвроХим» известен своим неукоснительным следованием высоким международным стандартам социальной ответственности, подчеркнули в компании. Сотрудникам предприятий розданы более 20 тысяч информационных памяток о мерах предотвращения заражения коронавирусом.

На предприятиях компании созданы оперативные штабы, регулярно взаимодействующие с местными и региональными органами власти. При содействии Ковдорского горно-обогатительного комбината в Мурманской области, совместно с муниципальными властями организовано ограничение на въезд в город иногороднего автотранспорта, а в городе Котельниково Волгоградской области компания ускоренными темпами продолжает строительство новой центральной районной больницы и поликлиники.

На предприятии «Новомосковский Хлор», как уже сообщала «Лента.ру», заботятся о защите не только своих сотрудников, но и всех жителей страны, увеличив производство гипохлорита натрия, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для дезинфекции помещений. Раствор гипохлорита натрия уничтожает вирус менее чем за минуту, в то время, как без обработки коронавирус остается жизнеспособным до 9 суток. В планах «ЕвроХима» — дальнейшее наращивание выпуска дезинфицирующей продукции и другие меры по защите от вирусной угрозы.

