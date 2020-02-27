Глава «ЕвроХима» предсказал мировое лидерство России в «климатической повестке»

Через пять лет, когда в полную силу заработает национальный проект по экологии, Россия станет лидером «климатической повестки», продемонстрировав всему миру свои достижения в сфере снижения вредоносных выборосов в окружающую среду, считает первый заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию РСПП, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Такое мнение он высказал в ходе обсуждения проекта «Индекс готовности к будущему», разработанного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международным дискуссионным клубом «Валдай».

В рамках проекта была исследована готовность стран G20 отвечать на вызовы завтрашнего дня по 10 ключевым параметрам. Россия заняла в этом рейтинге 12-е место. А в категории «Ресурсы и экология», где оценивалось создание системы всеобщей переработки отходов и рациональное использование природных ресурсов, и вовсе оказалась предпоследней, опередив лишь Саудовскую Аравию.

Игорь Нечаев считает озвученные цифры необъективными, связывая это с недостаточным освещением Россией своей работы в данном направлении. «Все думают, что мы занижаем свои возможности, и призывают к амбициозным вещам. Мировому сообществу просто нужно показать, что мы реально делаем, ведь, фактически мы — лидеры по всем показателям», — считает Игорь Нечаев. Так, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), начиная с 1990 года, Россия снизила выбросы парниковых газов на 50 процентов.

Игорь Нечаев добавил, что возглавляемая им компания «ЕвроХим» запустила в регионах своего присутствия масштабные экологические программы по снижению выбросов в атмосферу. И на расположенном в Мурманской области Ковдорском горно-обогатительном комбинате выбросы в атмосферу сегодня вдвое ниже действующих государственных нормативов.

При этом Игорь Нечаев призвал активно сажать в стране деревья «с максимальной поглощающей способностью». «Давайте организуем такое движение, начнем с того, что все вместе посадим 30 миллионов деревьев, а наш дальнейший вклад будет еще больше», — подчеркнул глава «ЕвроХима». Кстати, по озвученным в ходе обсуждения данным исследования ВЦИОМ, 94 процента россиян согласны принять личное участие в экологических акциях по высадке деревьев

