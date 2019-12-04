В Москве наградили победителей всероссийского конкурса «Героям — быть!»

В Москве прошла пятая церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса в области социальной ответственности «Героям — быть!». Конкурс организован Центром социальных проектов «Быть человеком» при содействии группы компаний «ЛокоТех». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Участники всероссийского конкурса — обычные люди, совершившие удивительные, добрые поступки. Цель проекта — не только поблагодарить этих людей и рассказать их истории, но и повысить престиж рабочих профессий — все участники работают на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, нефтехимии и в других отраслях промышленности.

В 2019 году победителем в номинации «Команда героев» стал социальный проект «Котельниково — Земля Героев», реализуемый администрацией Котельниковского района Волгоградской области при поддержке областной администрации и компании «ЕвроХим». Этот проект посвящен истории котельниковской земли, на которой родились знаменитые на весь мир казаки Емельян Пугачев, Степан Разин, а также герой Отечественной войны 1812 года Александр Землянухин. Кроме того, под Котельниково решился исход Сталинградской битвы, когда ценой невероятного героизма советских солдат была остановлена армия Манштейна.

Сегодня в регионе реализуется уникальный в новейшей истории России масштабный инвестиционный проект «ЕвроХим-ВолгаКалий» по освоению Гремячинского месторождения калийных солей и строительству современного горнодобывающего предприятия.

Развивая свой бренд, жители Котельниково способствуют привлечению внешних инвестиций, увеличению хозяйственного потенциала и созданию привлекательного образа города. «Я за то, чтобы Котельниково стало известным не только в Волгоградской области, но и во всей России, как территория героев, предприятия заявила на церемонии награждения победителей депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова.

В нынешнем году номинантами «Героям — быть!» стали работники более 20 предприятий. Всего на конкурсный отбор было подано 111 заявок, в том числе от 18 благотворительных фондов и некоммерческих организаций, говорится на сайте конкурса.

