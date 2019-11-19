Невинномысск стал городом наставником для моногородов Ковдор, Сегежа и Надвоицы

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» и администрация города Невинномысск Ставропольского края подписали соглашение о менторстве с моногородами Ковдором Мурманской области, Сегежей и Надвоицы из Республики Карелия, где расположены промышленные предприятия компании «Еврохим». Менторство — это новый проект фонда МОНОГОРОДА.РФ, согласно которому лидеры ежегодного рейтинга моногородов становятся наставниками других территорий и передают им свои знания. «Впервые в истории менторства моногородов одновременно 4 города оказались вовлечены в одну и ту же тему, — заявила журналистам после церемонии подписания соглашения заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева — Невинномысск очень сильный моногород, там идут колоссальные преобразования с точки зрения городской среды, и этот опыт и знания, накопленные руководством города, пора уже передавать другим моногородам».

«У нас есть планы придания дополнительного импульса развитию городской среды и улучшению качества жизни во всех из семи регионов нашего присутствия — говорит генеральный директор МХК «Еврохим» Игорь Нечаев. — Решение этих проблем требует согласованной повестки действий государственных, муниципальных властей и бизнеса. Благодаря сегодняшнему семинару с нашим опытом познакомились руководители многих российских муниципалитетов, в том числе и моногородов.». «Людям уже недостаточно 2 раза в месяц получать зарплату, — отметила Ирина Макиева. — Если не совершенствовать городскую среду, работники будут уезжать. Многие считают, что лучше зарабатывать меньше, но знать, куда пойти с семьей после работы отдохнуть».

Тема моногородов была продолжена после подписания соглашения о менторстве на семинаре «Как привлечь деньги в города», который прошел по инициативе Фонда МОНОГОРОДА.РФ при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ЕвроХим». В своем выступлении глава Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков рассказал о планах превращения города из индустриальной столицы края в город здоровой экологии и туризма. «Мы предполагаем освоить городские леса, превратив их в биосферную территорию по образу национального парка. Здесь будут располагаться вольерная ферма воспроизводства диких животных, места для рыбалки, сеть терренкуров и велосипедных трасс», — поделился планами он. Ирина Макиева и генеральный директор компании «Еврохим» Игорь Нечаев вручили Михаилу Миненкову приз «Хрустальная гранула» как лучшему главе муниципалитета из городов, где расположены предприятия компании.

Первый заместитель главы Республики Карелии Александр Чепик рассказал о планах строительства в Кондопоге заводов большой мощности по переработке трески и пикши. В настоящее время регион готовит заявку в Фонд развития моногородов на софинансирование объектов инфраструктуры. А глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов поделился с коллегами опытом по внедрению в работу уникальной системы умного управления городом, когда все обращения жителей и городские проблемы можно оперативно отслеживать в онлайн-режиме, и решать их в кратчайшие сроки. Именно этот проект и стал победителем 1 этапа Всероссийского конкурса муниципальных практик Агентства стратегических инициатив.

Участники семинара также ознакомились с опытом концепции брендирования территорий, разработанной «Еврохимом». По итогам состоявшегося семинара его организаторы договорились сделать проведение таких мероприятий хорошей традицией – следующий семинар глав российских моногородов состоится в конце 2020 года.

