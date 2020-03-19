«ЕвроХим» увеличил на 16 процентов производство хлорки из-за коронавируса

Спрос на гипохлорит натрия или в просторечье на «хлорку» вырос в течение последних недель в несколько раз. Как пишет «Комсомольская правда», с появлением коронавируса резко увеличились продажи этого безотказного дезинфицирующего средства, которое активно используется в быту и в общественных местах. Как сообщили газете на предприятии «Новомосковский Хлор», которое входит в состав холдинга «ЕвроХим», ежедневно отгружается около 150 тонн дезинфицирующего средства.

Компания в настоящее время наращивает выпуск гипохлорита натрия из-за угрозы коронавируса. Планируемая отгрузка в марте 2020 года увеличилась на 16 процентов по сравнению с февралем и составит 3200 тонн. Проектная мощность предприятия «Новомосковский Хлор» — 3930 тонн в месяц. Об этом пишет тульский «Молодой коммунар».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая включила гипохлорит натрия в список рекомендованных для дезинфекции помещений средств, вирус уничтожается им быстрее, чем за 1 минуту. А без санитарной обработки вирус может жить на поверхностях до 9 дней.

«Рекомендую ввести в привычку не только обязательно мыть руки, заходя в помещение с улицы, но и чаще мыть пол раствором гипохлорита натрия. Это дает 100-процентную гарантию, что у вас дома не поселятся патогенные микроорганизмы», — говорит кандидат медицинских наук Ольга Макарова.

Гипохлорит натрия, который производит «Новомосковский Хлор», — одно из самых дешевых и эффективных средств для дезинфекции помещений и поверхностей в публичных местах. Продукция производится из каменной соли Новомосковского месторождения, которая добывается в окрестностях Новомосковска в районе деревень Ильинка и Рига-Васильевка. Как правило, гипохлорит натрия применяется как бактерицидное и стерилизующее средство на станциях водоподготовки. Но в период сложной эпидемиологической обстановкой в мире это средство все чаще используют для дезинфекции помещений и поверхностей в публичных местах.

АО «Новомосковский Хлор» — крупнейший в Центральном федеральном округе поставщик гипохлорита натрия. Дезинфицирующее средство поставляется в организации обеспечивающие водоподготовку на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского федеральных округов , предприятия, производящие бытовую и профессиональную химию для чистки и дезинфекции. В планах завода — дальнейшее увеличение производственных мощностей гипохлорита натрия, направленное на удовлетворение возросшего спроса.

