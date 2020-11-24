Глава Камчатки призвал присоединиться к движению волонтеров #МыВместе

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей региона присоединиться к движению волонтеров #МыВместе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья, я приглашаю всех присоединиться к движению волонтеров #МыВместе. Мы работаем командой, чтобы обеспечивать тех, кому сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции, больше всего нужна помощь по доставке лекарств, продуктов питания, обеспечения самым необходимым. Присоединяйтесь к команде волонтеров, дарите лучи добра тем, кто в них сейчас нуждается. Ваша помощь сейчас очень и очень нужна», — отметил Солодов.

По его словам, в ближайшее время в распоряжение штаба поступят дополнительные автомобили. Глава Камчатки также поручил организовать горячее питание для волонтеров.

Волонтеры попросили главу региона помочь привлечь в их ряды как можно больше людей, поскольку соцсети Солодова, по их мнению, могли бы стать хорошей площадкой для информирования населения о работе добровольческих объединений.

Штаб добровольцев #МыВместе создан весной 2020 года. Добровольцы организации оказывают адресную помощь населению: помогают в доставке продуктов питания и медикаментов, а также в бытовых вопросах. За первые четыре месяца работы помощь получили более 10 тысяч человек.