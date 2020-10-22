Подмосковные предприятия обеспечат волонтеров масками и антисептиками

Два подмосковных предприятия окажут поддержку в обеспечении волонтеров средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 22 октября.

«Всего на данный момент в Московской области ежедневно выпускается 2,57 миллиона масок на 18 предприятиях, также в изготовлении дезинфицирующих средств задействовано 28 предприятий», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в области работает оперативный штаб добровольцев, которые оказывают адресную помощь жителям. Также волонтеры проводят разъяснительную работу с гражданами в общественных местах о необходимости соблюдения масочного режима в период пандемии.

Мининвест Московской области отслеживает деятельность производителей антисептиков и масок, чтобы исключить дефицит этих товаров на рыке, добавила Зиновьева.

Накануне сообщалось, что мощности по производству масок в Подмосковье увеличились c конца апреля с 600 тысяч до 4,24 миллиона штук в день.