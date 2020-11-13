Свердловским медикам в колл-центрах начали помогать волонтеры

Медикам в колл-центрах поликлиник Свердловской области начали помогать волонтеры из медицинского колледжа. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

В серовском филиале колледжа отметили, что работа, которую делают волонтеры, позволяет добиться высоких результатов и исключает ожидание ответов на вопросы местных жителей. «Сегодня у нас есть алгоритм, мы его называем чек-листом. Он разработан для того, чтобы волонтеры не испытывали сложности при ответах. Если случается сложный вопрос, волонтеры уточняют информацию у старших коллег и перезванивают обратившимся гражданам», — рассказала заведующая учебной частью серовского филиала колледжа Анна Ефимова.

Ежедневно добровольцы принимают около 300 звонков. Помимо этого, они развозят жителям, находящимся на самоизоляции, продукты и лекарства, помогают пенсионерам и консультируют граждан по разным вопросам.

«Для меня работа здесь — это хорошая практика. Это и формирование речевого модуля, что хорошо для медработника, и знакомство с правилами поликлиники. Разговоры с пациентами бывают трудными: некоторые проявляют агрессию. Нужно уметь правильно ответить и успокоить человека», — поделилась волонтер-медик Екатерина Когур.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.