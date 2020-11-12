В Ульяновске откроют центр телемедицины

Центр телемедицины откроют до конца ноября в Ульяновске на базе городской больницы №3. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Работники центра будут дистанционно консультировать жителей региона, зараженных коронавирусом. Основная цель нового медучреждения — динамическое наблюдение за пациентами, которые переносят COVID-19 в легкой и средней форме тяжести на дому. «В помещениях уже проведены локальные сети для подключения автоматизированных рабочих мест специалистов и телефонные линии. Заключен договор о поставке необходимой мебели, дополнительной компьютерной техники и программного обеспечения», — рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Юрий Ларькин.

По его словам, к работе телемедицинского центра привлекут студентов старших курсов медицинских факультетов вузов, ординаторов и волонтеров.

«Также в рамках национального проекта "Здравоохранение" запланированы мероприятия по созданию телемедицинской системы, которая позволит проводить видео и аудио консультации в формате "врач-пациент". Таким образом, пациент сможет записываться на онлайн прием», — сообщила исполняющая обязанности директора медицинского информационно-аналитического центра региона Мария Димитриенко.

Предполагается, что в дальнейшем телемедицинская консультация будет предусмотрена на базе каждой поликлиники.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.