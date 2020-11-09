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Минздрав Дагестана закупил почти 50 машин неотложной помощи

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Фото: minzdravrd.ru

Министерство здравоохранения Дагестана закупил почти 50 автомобилей неотложной медицинской помощи для нужд местных медучреждений. Об этом сообщается на сайте республиканского ведомства.

Оснащение машин проверил министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. «Закупка нового автотранспорта позволит увеличить объемы оказываемой медицинской помощи на амбулаторном этапе. Нам важно, особенно сейчас в условиях повышенной нагрузки на систему здравоохранения, чтобы из виду не был упущен ни один пациент. Поэтому эти машины сразу отправятся на линию», — сказал он.

Глава дагестанского Минздрава добавил, что в регионе создаются более мобильные условия для оказания скорой и неотложной медицинской помощи. «Приобретение новых автомобилей повысит эффективность работы и службы скорой помощи», — отметил Гаджиибрагимов.

48 автомобилей оборудованы тележками-каталками со съемными носилками, что позволяет перевозить лежачих больных. Они поступят в районные и городские медучреждения. Всего в 2020 году Дагестан получил более 130 машин скорой и неотложной помощи.

До 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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