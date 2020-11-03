В российском регионе закупили новое оборудование для медпомощи детям

В Ярославской области закупили новое оборудование для оказания медицинской помощи детям. Об этом пишет региональное издание «Ярославский регион» во вторник, 3 ноября.

«В этом году на закупку разного оборудования для учреждений этого сегмента в рамках нацпроекта выделено 26 миллионов рублей. Большинство поликлиник технику уже получило и использует в работе», — заявил изданию директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. В частности, в одну из детских поликлиник Ярославля доставили автоматический рефрактокератометр и налобный бинокулярный офтальмоскоп. Это оборудование используется для диагностики зрения и подбора очков.

Кроме того, в поликлинику Угличской центральной районной больницы поступили аппарат для механотерапии для ног и велоэргометр. Они нужны для восстановления после травм и лечения заболеваний суставов нижних конечностей.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.