Башкирские медики получили планшеты и ноутбуки для работы

Сотрудники медицинских учреждений Башкирии получили планшетные компьютеры и ноутбуки для работы. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Цифровую технику выдали терапевтам, педиатрам и выездным врачебным бригадам. Уточняется, что в 49 медицинских организаций поступили 790 планшетов и в 84 организации — 1061 ноутбук. Они оснащены необходимыми средствами защиты информации для сохранности персональных данных пациентов и предназначены для ведения электронной медицинской карты, выписки рецептов, формирования, передачи и получения результатов исследований в электронном виде.

Планшеты и ноутбуки поступили в медучреждения по региональной программе «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В общей сложности на нацпроект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Его цель — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.