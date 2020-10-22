В Забайкалье поступили 22 машины скорой помощи

В медицинские учреждения Забайкальского края поступили 22 машины скорой помощи по распоряжению правительства России. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина уточнила, что регион получил два автомобиля Ford, девять «УАЗов» и 11 «ГАЗелей». «Они оснащены всем необходимым оборудованием для оказания населению экстренной и неотложной медицинской помощи. Две машины будут закреплены за станцией скорой помощи Читы, остальные отправятся в районы», — рассказала она.

По словам министра, свои машины уже забрали Агинский, Улетовский, Шилкинский, Карымский и Ононский районы.

В 2019 году в Забайкальский край поставили более 90 единиц санитарной техники.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.