В селах Дагестана установят 30 новых ФАПов

Власти Дагестана планируют установить в селах республики 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Instagram.

В публикации говорится, что сейчас один такой ФАП готовится к открытию в Каякентском районе.

Уточняется, что 19 пунктов установят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», еще десять — за счет регионального бюджета, а один — в селе Шамхал-янги-юрт Кумторкалинского района — на средства, сэкономленные на торгах. «ФАПЫ в первую очередь устанавливают в тех населенных пунктах, где имеется наиболее острая необходимость в их открытии. Пункты оснащаются всем необходимым для оказания амбулаторной и даже экстренной медицинской помощи», — рассказали в Минздраве.

В частности, в ФАПах имеются кабинет приема, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами и комната для персонала, а также санузел. Здания подключаются к необходимым коммуникациям, для маломобильных граждан установлены пандусы. Уже запущенные пункты оснащены портативными анализаторами для исследований уровня сахара крови и холестерина, анализатором гемоглобина крови, пульсоксиметром, электрокардиографом, спирометром и дефибриллятором.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.