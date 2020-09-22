В Бурятии построят десятки ФАПов и врачебных амбулаторий

Десятки новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий построят в 15 районах Бурятии до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что всего в населенных пунктах Бурятии численностью от 100 до 2 тысяч человек появятся 33 ФАПа и 4 амбулатории. На строительство объектов выделено более 186 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 50 миллионов — из регионального.

В эксплуатацию уже введены ФАПы в Тункинском, Кабанском, Прибайкальском и Курумканском районах и врачебная амбулатория в селе Жемчуг в Тункинской долине. Это полноценные пункты для оказания медицинской помощи, обеспеченные всем необходимым медоборудованием, отоплением, водо- и электроснабжением, канализацией, вентиляцией помещений.

Строительство новых медицинских объектов предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.