Деньги на нацпроект «Здравоохранение» потратили впустую

В 2019 году шесть из 15 показателей национального проекта «Здравоохранение», то есть 40 процентов, оказались не выполнены. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты России, их заключение опубликовано на сайте ведомства.

При этом почти все деньги, которые планировались выделить на эти цели, были потрачены. Уровень исполнения расходов составил 96,4 процента, то есть 86,2 миллиарда рублей.

Впустую их израсходовали в таких показателях, как снижение смертности в категориях трудоспособного населения, болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе злокачественных. Также провалены планы по снижению больничной летальности от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения. Не удалось увеличить до требуемого уровня и долю новообразований, выявленных на ранних стадиях.

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Проблемы с исполнением возникли в трех федеральных проектах, входящих в нацпроект «Здравоохранение». Это снижение одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями, обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками на 10 тысяч человек населения (два разных проекта).

Аудиторы объявили, что ситуация говорит о значительных рисках не достигнуть целей нацпроекта в установленные сроки. На имеющееся отставание накладывается недостаточность нормативно-правового регулирования, плохая проработка этапов выполнения мероприятий со стороны Минздрава и невключение в федеральные проекты задач, которые позволили бы повысить доступность и качество медицинской помощи населению.

В то же время Счетная палата признала выполненными планы федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья» и «Старшее поколение», которые входят в нацпроект «Демография» и подконтрольны Минздраву. Однако аудиторы отметили отсутствие определения понятия «здоровая жизнь» — то есть цель, заявленная в нацпроекте, может пониматься каким угодно образом, и адекватно оценить ее достижение со стороны не представляется возможным.

Ранее Счетная палата назвала главной проблемой в реализации национального проекта «Наука» существенную нехватку финансирования.