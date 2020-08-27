Российские госкомпании оказались выгодны только их руководству

Более 90 процентов госкомпаний в России находятся в «серой зоне». Их, по сути, никто не контролирует, учет их не ведется, а выгоду их существование приносит только руководству, которое может завышать себе зарплату на фоне хронической убыточности. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, пишут «Ведомости».

Как оказалось, невозможно установить даже точное количество федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) и акционерных обществ (АО) с государственным участием. Данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы (ФНС) расходятся.

Минэкономразвития отчитывается о деятельности только десяти крупнейших АО, а Росимущество указывает в отчетности лишь ФГУПы, у которых определена ведомственная принадлежность.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Однако и в последнем случае ситуация плачевна. В массовом порядке предприятия закрепляются за непрофильными ведомствами. Например, у Минобрнауки 166 ФГУПов, но 114 из них занимаются сельским хозяйством.

Аудиторы обратили внимание, что подавляющее большинство топ-менеджеров государственных компаний не обязаны отчитываться о доходах и имуществе. Благодаря этому регулярно принимаются решения о вознаграждении руководству по итогам года, хотя предприятие не принесло прибыли. В то же время более 500 акционерных компаний за последние три года ни разу не выплачивали дивидендов, то есть не приносили прибыли государству.

Также Счетная палата обнаружила многочисленные случаи обхода положения о зарплатах руководству. Во ФГУПах зарплата начальников не должна превышать оклад сотрудников более чем в восемь раз, но для 73 предприятий это условие отменили. В результате, например, руководство ФГУП «УВО Минтранса России» может получать в 22 раза больше сотрудников. Никакой привязки такого завышения к прибыльности предприятия аудиторы не обнаружили.

В докладе указывается, что в целом политика государства направлена на приватизацию государственного имущества, но выполняется она очень плохо. Сокращение количества ФГУПов и участия в АО действительно есть, но большей частью за счет их объединения, ликвидации и банкротства, а не продажи инвесторам.

В целом, с 2017 по 2019 год ФГУПы перечислили в бюджет 19,5 миллиарда рублей, что на 30,4 процента больше, чем за предыдущий аналогичных период.

Поступления от АО выросли на 75,5 процента. Однако 97 процентов дивидендов (976,3 миллиарда рублей) платят всего 20 крупнейших предприятий (2 процента от общего числа), а в их число входят нефтегазовые компании.

В июне сообщалось, что Счетная палата не смогла найти ответственных за достижение страной целей устойчивого развития (ЦУР), которые были приняты ООН в 2015 году.