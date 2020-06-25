Счетная палата не нашла ответственных за развитие России

В России нет ведомства, ответственного за достижение страной целей устойчивого развития (ЦУР), которые были приняты ООН в 2015 году. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты по результатам анализа системы госуправления по внедрению Повестки устойчивого развития, сообщает ТАСС.

Эксперты отметили, что система государственного управления в России в целом способствует реализации ЦУР, и предложили поручить оценку их исполнения Минэкономразвития.

Вместе с тем в Счетной палате отметили, что нехватка ответственных негативно сказывается на работе. Ведь помимо отсутствия контроля за комплексной реализацией, никто не отвечает и за 25 процентов показателей ЦУР — это 58 целей из 232.

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года принята ООН в 2015 году. Среди целей — ликвидация нищеты, сохранение ресурсов планеты, обеспечение общего благополучия. Всего указано 17 направлений, проблемы в которых надо решить за 15 лет.

Ранее Счетная палата обнаружила массовые нарушения в исполнении государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей, хотя выделенные средства были освоены практически полностью.

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