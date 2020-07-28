В России нашли нарушений при госзакупках на сотни миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушений при госзакупках и исполнении государственных контрактов на сотни миллиардов рублей в 2019 году. Это следует из анализа ведомства, который поступил в «Ленту.ру».

За прошлый год зафиксировано в общей сложности 839 нарушений на 236,6 миллиарда рублей (на 7,7 процента больше, чем в 2018-м). Более половины приходятся на этапы планирования закупок и исполнения контрактов, наиболее сопряженные с коррупционными проявлениями.

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Российская система госзакупок недостаточно эффективна и не в полной мере способствует экономическому росту государства, констатировали аудиторы. По их оценке, государственные закупки играют значительную роль в экономике России и напрямую влияют на темпы ее роста. В 2019 году объем договоров, заключенных в результате государственных и корпоративных закупок, составил 31,6 триллиона рублей, или почти 29 процентов ВВП.

Однако система по-прежнему характеризуется преобладанием неконкурентных способов закупок (около 70 процентов). По оценке Счетной палаты, с 2014 года уровень конкуренции при государственных закупках оставался на уровне около трех заявок на лот. Процедура с каждым годом пользуется все меньшим доверием со стороны поставщиков. В Счетной палате заявили, что на практике создать эффективную систему регулирования всего жизненного цикла закупок в России пока не удалось.

Причинами стали частые изменения законодательства (в 2019 году закон о госзакупках менялся восемь раз), а также то, что усилия государства направлены на совершенствование процедуры проведения закупок, а не на достижение их результативности и обеспечение должного качества товаров, работ и услуг.