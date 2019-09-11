Счетная палата выявила нарушения бюджета на полтриллиона рублей за 2018 год

Объем нарушений, выявленных при проверке исполнения бюджета за 2018 год, составил 426,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Уточняется, что по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1 процента.

В ведомстве пояснили, что самый большой объем нарушений в 2018 году был обнаружен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями — 73,6 миллиарда рублей. Нарушения при госзакупках составили 18,7 миллиарда рублей.

3 июня Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере здравоохранения и выявила невыполнение майского указа президента Владимира Путина. В частности, в 50 из 85 регионов России не выполнен указ 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу, не обеспечено достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания..

В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В январе того же года Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств.