Расходы на нацпроекты спрятали от россиян

Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Так, информации о ежемесячных расходах на исполнение нацпроектов не обнаружено ни на сайте Минфина, ни на сайте Счетной палаты, ни на Едином портале бюджетной системы, ни на профильном портале нацпроектов.

Формально ежемесячные отчеты публикует только Федеральное казначейство. Однако, чтобы узнать, сколько денег выделено на тот или иной проект, нужно вручную вычленять расходы по кодам бюджетной классификации и складывать значения отдельных статей.

Таким образом, получить какое-то представление по расходам на нацпроекты можно, лишь ориентируясь на информацию, которую иногда озвучивают Счетная палата и депутаты.

Согласно данным за май, представленным комитетом Госдумы по бюджету и налогам, исполнение нацпроектов составило 25,6 процента, или 440,5 миллиарда рублей. При этом на более чем половину нацпроектов освоено менее 20 процентов бюджета.

Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019-2024 годах оценивают в 25,7 триллиона рублей, из которых 13,2 триллиона рублей возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры.

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