Медведев призвал чиновников активнее заниматься нацпроектами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал глав регионов «быстрее двигаться» в летний период для более эффективной реализации нацпроектов. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, передает «Интерфакс».

По словам главы правительства, в этом году планы по нацпроектам на июнь исполнены уже на треть. «Где-то ситуация, как обычно, получше, где-то — похуже. Традиционный для начала года период медленной раскачки, он все-таки в этом году проходил быстрее, регионы работают достаточно активно», — констатировал он, оценив плюсы и минусы проделанной работы.

Кроме того, Медведев обратил внимание на то, что на летний период приходится «самый пик строительного сезона», в связи с чем «двигаться можно и нужно быстрее».

Премьер также отметил, что те регионы, которые получили деньги на реализацию нацпроектов, но по уважительным причинам не уложились с освоением субсидий, будут выплачивать штрафы.

Медведев напомнил, что на реализацию 12 национальных проектов только в 2019 году предусмотрено 1,7 триллиона рублей. Он отметил, что часть этих денег уже поступила в региональные бюджеты, оставшаяся часть будет перечислена.

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