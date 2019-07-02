Медведев предложил уголовно наказывать за срыв работы по нацпроектам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести уголовное наказание за умышленный срыв торгов по нацпроектам из-за многомиллиардных убытков, которые такие нарушения могут принести. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

«Надо посмотреть, что можно сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпингование с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров, не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и не парализовали работу», — констатировал глава правительства.

В связи с этим он предложил ввести дополнительную ответственность за подобные нарушения: «и административную, и, может быть, уголовную тоже».

«Я понимаю, что не очень просто будет доказать — но это уже вопрос правоохранительных органов и суда, — что некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал цели заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс, тем самым заставив проводить его повторно, от чего полетели все сроки», — добавил премьер-министр.

Ранее Медведев напомнил, что на реализацию 12 национальных проектов только в 2019 году предусмотрено 1,7 триллионов рублей. Он отметил, что часть этих денег уже поступила в региональные бюджеты, оставшаяся часть будет перечислена.

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