В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По оценкам аудиторов, более четырех тысяч объектов приостановлены или законсервированы на полгода и более. На их строительство из казны было направлено около 260 миллиардов рублей.

Наибольшее число ОНС — на 21 миллиард рублей — выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе, на втором месте — Челябинская область (15 миллиардов), на третьем — Кабардино-Балкария (6,3 миллиарда).

Лидером среди госучреждений, которые не достраивают объекты на бюджетные средства, стало МЧС (13,5 миллиарда рублей), далее идут Росавиация (4,3 миллиарда) и Санкт-Петербургский государственный университет (2,8 миллиарда).

Отмечается, что Счетная палата намерена добиваться значительного сокращения количества ОНС. Для этого создан специальный раздел сайта ведомства, где каждый желающий может ознакомиться с положением дел в любом регионе.

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