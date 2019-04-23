Названы сроки ликвидации недостроев в Подмосковье

В Московской области планируют ежегодно удваивать объекты сноса по недострою, таким образом территорию региона от данных объектов очистят к 2023 году, заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 23 апреля.

«Мы начали работу эту плотно с декабря 2017 года. Не было понимания, что у нас такой объем незавершенного строительства. Темп хороший мы набрали только к концу 2018 года», — рассказал он.

Он уточнил, что до конца этого года планируется снести 235 объектов, в 2020 — более 460. По его словам, лидерами по ликвидации объектов являются Балашиха, Серпухов, Дмитровский городской округ, Одинцовский городской округ, Лосино-Петровский. С остающимся районами предусмотрена работа.

Гордиенко также рассказал, что около половины всех объектов незавершенного строительства были созданы гражданами самовольно.