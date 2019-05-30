«Роскосмос» понарушал на 50 миллиардов рублей

По итогам 2018 года Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 миллиардов рублей», — сказал аудитор.

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В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

В январе того же года Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств.

В декабре 2017 года помощник президента России Андрей Белоусов назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим».

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