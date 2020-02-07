Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом. С соответствующим предложением выступил Минпромторг, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, ведомство подготовило поправки в закон о госзакупках по поручению вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, ритейл и топливно-энергетический комплекс. При этом документ еще не направлен в правительство из-за возникших разногласий с другими ведомствами, в частности с Минфином, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

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Среди предложений есть обязательная для правительства минимальная квота по закупкам российских товаров и услуг. Также заказчик обязан будет создавать условия для участия в конкурсе российских производителей и поставщиков. Для этого он должен будет продлевать срок подачи заявок на конкурс до тех пор, пока не поступит заявка от российского поставщика, а в случае ее отсутствия признавать конкурс несостоявшимся.

Кроме того, заказчики получат возможность устанавливать характеристики закупаемых товаров и услуг на основе соответствующих характеристик российских аналогов. Нынешние правила госзакупок, по мнению авторов, ставят отечественных производителей в неравные условия по сравнению с иностранными конкурентами и «негативным образом отражаются» на них.

Противники поправок из Минфина и ФАС указывают, в частности, что предложенные меры будут помогать заказчикам незаконно обходить импортозамещение.

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