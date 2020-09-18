В Бурятии откроют десятки новых объектов здравоохранения

В Бурятии до конца 2020 года откроют десятки новых объектов здравоохранения. В их числе 33 фельдшерско-акушерских пункта и 4 врачебных амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что на строительство указанных объектов выделено 186,17 миллиона рублей из федерального бюджета, а также 49,67 миллиона рублей из республиканского в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Возводимые фельдшерско-акушерские пункты включают в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение — это отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электрическое освещение, а также видеонаблюдение. Объекты, безусловно, отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют санитарным нормам и правилам. Основное преимущество в том, что при необходимости постройку можно расширить, добавив новый модуль», — приводятся в сообщении слова главы региона Алексея Цыденова.

Накануне сообщалось, что детская клиническая республиканская больница (ДРКБ) Бурятии получила высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики по национальному проекту «Здравоохранение».

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.