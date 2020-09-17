Детская больница в Бурятии получила дорогостоящее оборудование по нацпроекту

Детская клиническая республиканская больница (ДРКБ) Бурятии получила высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский минздрав.

В частности, в больницу закупили гематологический анализатор нового поколения МЕК-9100, который исследует кровь по 33 клиническим параметрам, и автоматизированный анализатор осадка мочи UriSed2. Дорогостоящее оборудование поможет врачам проводить исследования с использованием минимального количества биологического материала, взятого даже у пациентов весом менее килограмма. Аппараты произведены в Японии и Венгрии и приобретены в рамках нацпроекта на общую сумму около 5,3 миллиона рублей.

Также в ДКРБ поступил компьютеризированный бесконтактный офтальмологический тонометр TOPCON СT-1P. С его помощью можно измерять внутриглазное давление маленьким пациентам бесконтактным методом.

Кроме того, до конца года в больницу планируется поступление биохимического анализатора, коагулометра, вытяжных шкафов.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.