В волгоградском онкодиспансере открыли современный операционный блок

В Волгоградском областном онкологическом диспансере открыли один из самых современных в России операционных блоков. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Работу реконструированного отделения проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «То, что мы увидели сегодня, — это 21-й век. Мы приняли решение оборудовать операционный блок современным мировым оборудованием, осуществили подготовку медперсонала в российских и зарубежных клиниках. И сегодня на территории Волгоградской области мы можем выполнять операции такого же уровня как в Москве и Санкт-Петербурге, в Европе и мире», — сказал он.

Обновленный оперблок занимает 1200 квадратных метров. С начала 2020 года здесь проводилась реконструкция, в результате которой была сформирована единая зона, включающая шесть операционных, отделение анестезиологии и реанимации. Также смонтирована новая внутренняя система циркуляции воздуха и кондиционирования. Внедрен принцип консольного расположения хирургического и реанимационного оборудования.

Средства на реконструкцию операционного блока выделили из областного бюджета по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». В развитие онкодиспансера с 2014 года уже вложено свыше 2,15 миллиарда рублей. В 2020-2024 годах объем финансирования составит еще 4,66 миллиарда рублей.

Снижение смертности от онкологических заболеваний является одной из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.