Российские онкологи вылечили пациентку с четвертой стадией рака

Врачи Медицинского города в Тюмени вылечили пациентку с четвертой стадией рака шейки матки. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Тюменской области.

В пресс-службе депздрава рассказали, что Светлана обратилась к тюменским онкологам после того, как прошла обследование в Москве. Специалисты Медицинского города применили высокотехнологичный метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии. При таком лечении химиопрепарат вводится непосредственно в ткань опухоли по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови, благодаря чему лекарство накапливается в опухоли в максимально возможной концентрации.

«Среди рентгенохирургических этот метод на сегодняшний день один из самых современных, инновационных и малотравматичных. Мы проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичниковую артерию. Благодаря такому воздействию опухоль стала уменьшаться», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентий Дьяков.

В результате опухоль регрессировала: контрольное исследование показало полное отсутствие патологии.

Снижение смертности от онкологических заболеваний является одной из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.