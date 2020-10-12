Камчатские врачи провели сотни телеконсультаций для коллег из северных районов

Фтизиатры противотуберкулезного диспансера Камчатского края провели сотни телеконсультаций для уточнения диагнозов и назначения высококвалифицированного лечения с коллегами из северных районов полуострова. Об этом ТАСС сообщил главный врач медучреждения Андрей Громов.

Он уточнил, что с начала 2020 года врачи провели 245 телеконсультаций в рамках национального проекта «Здравоохранение». «Телемедицина помогает нам оказывать помощь дистанционно, работать на расстоянии, и это неоценимая помощь для наших коллег в удаленных районах. Конечно, быстрый интернет добрался еще не до всех населенных пунктов края, но оперативно получать снимки и результаты анализов мы можем», — рассказал Громов.

По его словам, все районы области обеспечены лекарствами, поэтому получить назначение пациенты могут, не посещая Петропавловск-Камчатского.

С 2018 года в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» на Камчатке проведено свыше 700 телеконсультаций, в том числе со специалистами ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. При проведении консультаций в дистанционном формате используются защищенные каналы связи, которые позволяют учреждениям обмениваться медицинской документацией и рентгеновскими снимками с соблюдением законодательства в сфере защиты персональных данных.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.