В Екатеринбурге открылся центр детской эндокринологии

Центр детской эндокринологии открылся в Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Власти региона рассказали, что в центре внедрен проект «Облако поддержки» по дистанционному медицинскому наблюдению и сопровождению детей с сахарным диабетом. «По запросу законного представителя ребенка с сахарным диабетом, состоящего на учете в центре, врач может назначить и провести телемедицинскую консультацию пациента, имеющего доступ к персональному компьютеру или смартфону, независимо от его местоположения», — пояснил руководитель медучреждения Алексей Кияев. По его словам, у этого проекта нет аналогов в России.

Кияев добавил, что дистанционные консультации стали особенно актуальны в период пандемии коронавируса. В этих условиях сотрудники центра продолжали оказывать необходимую медицинскую помощь детям с сахарным диабетом и вместе с детскими эндокринологами уральского государственного медицинского университета отрабатывали наиболее оптимальную модель дистанционного медицинского сопровождения детей с применением телемедицины.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.