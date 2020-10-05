Перемещение машин скорой помощи в Курганской области начнут отслеживать онлайн

Перемещение машин скорой помощи в Курганской области будут отслеживать в режиме онлайн. Для этого власти оснастили единую диспетчерскую службу мультимедийной панелью, сообщается на сайте правительства региона.

Оборудование стоимостью миллион рублей поступило в службу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оно поможет выстроить работу бригад скорой помощи во всех городах и селах Курганской области более эффективно.

«Вся информация будет выводиться с компьютера на четыре экрана. Перед диспетчером на электронном дисплее будет развернута карта области, на которой он видит расположение всех машин. Дополнительно на панель можно будет вывести и другую информацию: статистику выездов бригад на вызовы, данные о самих медиках», — рассказала заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Светлана Гаптарь.

Она добавила, что новое оборудование также позволит проводить планерки с работниками скорой прямо из диспетчерского пункта.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.