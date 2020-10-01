Медицинский вертолет в Дагестане стал вылетать к пациентам в три раза чаще

Санитарная авиация в Дагестане стала летать в три раза чаще: с начала 2020 года медицинский вертолет совершил 163 вылета, 70 из которых — к зараженным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Уточняется, что в текущем году силами санитарной авиации эвакуировано 223 человека, тогда как за аналогичный период 2018-го — всего 90 пациентов. «В условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности многих районов медицинский вертолет позволяет оперативно доставлять в медучреждения пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь. И то, что в этом году бригады центра медицины катастроф вылетают на вызовы в три раза чаще, говорит о том, что вместе с вылетами растет и количество спасенных жизней», — отметил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Транспортировку пациентов по воздуху стали активно применять в прошлом году. Тогда республика вошла в число 49 регионов России, участвовавших в программе по развитию санитарной авиации. В октябре 2019-го Дагестан получил новый медицинский вертолет Ми-8АМТ, оснащенный современным медицинским модулем.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.