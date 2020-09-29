Сосудистые хирурги Екатеринбурга провели операцию по новой технологии

Сосудистые хирурги городской клинической больницы №40 Екатеринбурга начали проводить операции по-новому. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Первую операцию с новой для отделения технологией доступа — выше почечных артерий — провели 58-летней пациентке. У женщины в сердце был установлен стент, из-за чего врачам не удавалось провести внутрисосудистое вмешательство. В будущем ей грозил тромбоз и, как следствие, ампутация конечностей. Единственным выходом из этой ситуации стала открытая операция из доступа выше почечных артерий.

«Такая локализация доступа позволила при частичном сохранении кровоснабжения почек в течение 5 часов провести сложные манипуляции: на уровне груди вшить шунт (протез сосуда) длиной более 30 сантиметров, соединить его уже в брюшной полости со здоровой частью сосуда и запустить кровоток в обход патологического участка аорты. При этом пациентка ни минуты не подвергалась риску почечной недостаточности и гибели почек. Аорта (крупный сосуд диаметром 3 сантиметра) была лишь частично пережата», — объяснил врач Сергей Тюрин.

На третьи сутки после вмешательства пациентка смогла самостоятельно передвигаться, а диагностика показала полное закрытие артерии, обеспечивающей кровоснабжение нижних конечностей.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.