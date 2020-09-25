В дагестанском селе открыли многофункциональный медцентр

Многофункциональный медицинский центр в селе Ботаюрт (Дагестан) начал прием пациентом с внебольничной пневмонией и коронавирусом. Здесь развернута «красная зона» на 15 коек для лечения зараженных, сообщается на сайте Минздрава России.

Центр, построенный в соответствии со всеми современными требованиями и открытый недавно, располагает 62 койками и оснащен клинической и ПЦР-лабораторией, цифровым рентгеном, УЗИ-аппаратом, а также передвижными УЗИ и рентген-установками, аппаратом компьютерной томографии, установкой для проведения гемодиализа и аппаратом ЭКМО, который может использоваться для оксигенации крови тяжелых пациентов с коронавирусом.

Каждый бокс имеет собственный санузел и отдельный выход. Пациенты размещаются на функциональных кроватях с выводом жизненно важных функций организма на прикроватные мониторы. Рядом расположена индивидуальная консоль с централизованной подачей кислорода. Налаженная информационная система центра позволяет персоналу отслеживать изменения состояния пациентов дистанционно, данные отображаются на мониторах постовых медсестер.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.