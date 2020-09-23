Минздрав России подготовил концепцию модернизации инфекционной службы

Министерство здравоохранения России подготовило концепцию модернизации инфекционной службы. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Игорь Каграманян, передает ТАСС.

По словам представителя Минздрава, в концепцию вошли такие пункты, как создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизация инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научного-практического центра по инфекционным болезням, совершенствование системы управления инфекционной службы, установление порядка оплаты резервных мощностей и изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения.

Предложение модернизировать работу инфекционной службы в России поступило от правительства в июне 2020 года. Тогда предлагалось сформировать систему защиты прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), разработать концепцию внедрения форм мониторинга за соблюдением санитарных правил и предпринять меры по цифровизации здравоохранения.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.