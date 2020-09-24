Жителям ХМАО предложили вызывать врача на дом по WhatsApp

У жителей Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) появилась возможность вызвать врача на дом в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

В ведомстве уточнили, что для вызова доктора необходимо указать в сообщении свои фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, адрес фактического проживания и причину обращения. «Это позволяет оперативно передать вызов диспетчеру или напрямую доктору, а не тратить время на выяснение всех данных по телефону», — объяснила исполняющая обязанности старшей медицинской сестры регистратуры в поликлинике №1 Нижневартовска Татьяна Ермолаева.

Предложение медицинской организации понравилось горожанам: в первый же день работы сервиса поликлиника получила положительные отзывы. Главный врач поликлиники Светлана Воронина заявила, что если сервис приживется, то позже его распространят на другие медучреждения.

В августе сообщалось, что жители Сахалинской области теперь могут вызвать врача на дом через портал Госуслуг. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.