В Ульяновской области появятся восемь центров амбулаторной онкопомощи

Восемь центров амбулаторной онкологической помощи появятся в Ульяновской области до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Виктор Мишарин.

«На переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным, в 2019 году направлено 247 миллионов рублей. Мы получили 101 единицу техники. Это аппараты УЗИ, ИВЛ, реанимационное и эндоскопическое оснащение», — рассказал он.

При этом в текущем году на эти же цели предусмотрено 465,7 миллиона рублей. Осенью в местный онкодиспансер поступит линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, МРТ-аппарат, маммограф, флюорограф, аппараты ИВЛ. «Новое оборудование позволит приблизить к населению самые современные технологии, повысит качество диагностики и эффективность лечения рака. Также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство лечебно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера», — добавил Мишарин.

Один из первых онкоцентров откроют уже в 2021 году на базе Новоспасской районной больницы. На эти цели из бюджета выделено 19 миллионов рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.