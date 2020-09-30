Тюменские онкологи отправились по районам

Онкологи многопрофильного клинического медцентра «Медицинский город» в Тюменской области отправились по районам для проведения экспресс-осмотров среди сотрудников различных трудовых коллективов региона. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Акция «Убедись, что ты здоров!» проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ее основная цель — содействие раннему выявлению онкологических заболеваний среди жителей области. «За время проведения акции врачи-онкологи посетили шесть трудовых коллективов региона и провели более 700 осмотров, в 26 случаях осматриваемые были направлены на дополнительное обследование», — рассказал заведующий отделением медицинской профилактики «Медицинского города» Юрий Зотин.

Во время экспресс-осмотра прием ведут сразу несколько специалистов: онколог-маммолог, врач, специализирующийся на опухолях головы и шеи, а также врач ультразвуковой диагностики. На сегодняшний день врачебные бригады посетили Ялуторовский, Заводоуковский, Нижнетавдинский, Исетский, Казанский и Сорокинский районы, впереди их ждут Армизонский и Омутинский.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.