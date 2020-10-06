Власти Псковской области захотели увеличить число «медицинских туристов»

Власти Псковской области захотели увеличить число граждан, проживающих на другой территории и при этом посещающих регион с целью так называемого медицинского туризма. Об этом ТАСС сообщила председатель местного комитета по здравоохранению Марина Геращенко.

Она рассказала, что медицинский туризм — принципиально новое направление для Псковской области. Оно было запущено в 2019 году, и тогда в учреждения здравоохранения региона обратились более 800 иногородних граждан. «Мы видим, что наши специалисты и медоборудование очень востребовано, и уже в этом году этот показатель вырастет в 1,5 раза. Это позволит привлечь в бюджет региона существенные средства, получаемые от оказания платных услуг», — добавила Геращенко.

По ее словам, среди наиболее популярных медицинских услуг — стоматология и высокотехнологические обследования. Чиновница отметила, что жителям других стран выгоднее лечиться в Псковской области, чем на родине.

«Причем около 800 человек — это число людей, которые получили стационарную медицинскую помощь. А по амбулаторной помощи к нам обратились почти 11,5 тысячи иностранных граждан. То есть наши специалисты им проводили диагностику, выявляли заболевания, назначали терапию. Это позволило привлечь в регион доход более 25 миллионов рублей», — сказала она.

Увеличить количество медицинских туристов в Псковской области власти планируют с помощью национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди его целей — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.