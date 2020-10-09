Подмосковные больницы получили новое оборудование для диагностики зрения

Медицинские учреждения Московской области получили новое офтальмологическое оборудование: компьютерные тонометры, аппараты для электрофизиологических исследований и другую медтехнику для диагностики зрения. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

«Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение», — сказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

В ведомстве уточнили, что с начала года оборудование поступило в почти 30 больниц Балашихи, Одинцова, Щелкова и других подмосковных городов. Всего было закуплено 39 аппаратов. Это произошло по поручению губернатора области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.