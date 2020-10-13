В России запустили проект об излечившихся от рака людях

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты», министерство здравоохранения России и портал Onco-life.ru запускают социальный проект «Сancer survivor. Как это будет по-русски?», посвященный излечившимся от рака людям. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе АНО «Национальные приоритеты» уточнили, что сейчас проходит сбор историй людей, которые успешно справились с онкологией, для поддержки тех, кто находится на этапе борьбы с болезнью. Рассказы собираются по электронной почте story@onco-life.ru и будут опубликованы на официальном портале Минздрава об онкологических заболеваниях.

Партнерами проекта выступают благотворительный фонд «Подари жизнь», Русфонд, благотворительный фонд «Берегиня», фонд помощи взрослым «Живой», Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, информационно-публицистический проект «Кровь5», коммуникационное агентство iMARS, агентство Possible.

Снижение смертности от онкологических заболеваний является одной из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.